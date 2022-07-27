Spotify потерял еще 600 тысяч премиум-пользователей после ухода из России

Шведский стриминговый сервис Spotify потерял еще 600 тыс. премиум-пользователей из России с апреля по июль после ухода из страны. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«Количество премиум-пользователей выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, до 188 миллионов. Включая потерю примерно 600 тысяч пользователей в результате закрытия бизнеса в РФ», — говорится в сообщении.

С января по март 2022 года сервис потерял около 1,5 млн подписчиков из России. Тогда в компании прогнозировали потерю еще 600 тыс. пользователей из-за полной остановки деятельности на российской территории.

В начале апреля сообщалось, что Spotify «полностью приостанавливает работу» на территории России. Отмечалось, что стриминговый сервис прекратит обновлять плейлисты для российских пользователей. В нашей стране этот сервис, музыкальная библиотека которого включает 82 млн треков, заработал в июле 2020 года.

Ранее 27 июля стало известно, что британский певец Эд Ширан набрал 100 млн подписчиков в Spotify и установил рекорд по этому показателю.