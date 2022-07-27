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ФАС оштрафовала металлопрокатчиков на 1,7 млрд рублей из-за картельного сговора

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф в размере 1,76 млрд руб. на участников картеля на рынке металлопроката. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своем сайте.

В сообщении указано, что это суммарный штраф за реализацию картельного сговора, который получили семь предприятий. Речь идет о Сталепромышленной компании, «Сервисном центре металлопроката», предприятии «Стройтехцентр», «А Групп», «Уралметаллстрое», «Управлении комплектации и снабжения», металлоторговой компании «Красо».

Также сообщается, что служба направила свое решение в правоохранительные органы и попросила о возбуждении уголовного дела по статье 178 Уголовного кодекса (УК) об ограничении конкуренции. По этой статье участникам картеля грозит до семи лет лишения свободы.

В январе 2021 года ФАС выяснила, что они вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,69 млрд руб.

Во второй половине мая РБК написал, что правительство России планирует ограничить наценку производителей и поставщиков стройматериалов и металлопроката.

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