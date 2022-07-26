Мосбиржа допустит к торгам клиентов-нерезидентов из дружественных стран с 8 августа

С 8 августа Московская биржа планирует допустить к торгам на фондовом и срочном рынках клиентов-нерезидентов из дружественных стран. Об этом говорится в пресс-релизе площадки.

Также Мосбиржа расширит возможности для проведения операций нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

«Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Московская биржа добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи», — говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Ранее Курс доллара на Московской бирже впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей. При этом курс евро преодолел отметку в 61 рубль.