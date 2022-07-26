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Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работы по продуктовой сделке

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась работа по «продуктовой сделке», скоро первое судно с зерном покинет порты Украины. Об этом он сообщил в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera, передает РИА «Новости».

«Работа по «зерновой сделке» уже началась. Первое судно с зерном покинет украинский порт скоро», — сказал Акар.

Кроме того, он отметил, что представители России, Украины, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести первое судно в море.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которые предполагают снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вопросу транспортировки зерна из украинских портов.

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