Странам ЕС разрешат самим выбирать меры, способствующие сокращению спроса на газ

Страны Европейского союза договорились о возможности ряда исключений из механизма обязательного, но добровольного сокращения потребления природного газа на 15%. Об этом говорится в сообщении Совета стран Евросоюза.

Отмечается, что помимо прочего решения Совета ЕС предполагает возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения, и в этом случае снижение спроса на «голубое топливо» станет обязательным, говорится в релизе.

В итоге Совет определил ряд исключений и возможностей запросить отступления от обязательной цели по уменьшению спроса, чтобы отразить конкретное положение дел стран-членов Европейского союза.

На прошлой неделе Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Греция, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Ранее сообщалось, что Испания намерена добиться от ЕК исключения в вопросе сокращения потребления газа.