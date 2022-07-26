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Работающих из-за рубежа сотрудников компаний РФ могут обязать платить налоги в России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В российском министерстве финансов предложили законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России. Сообщение об этом пресс-служба ведомства опубликовала на своем сайте.

В соответствии с законопроектом, предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

Новость дополняется.

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