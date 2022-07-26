Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи обнаружили новое серьезное когнитивное нарушение у легко переболевших COVID-19 11:20
Жена Гогена Солнцева рассказала, что он проиграл в казино 1,5 млн рублей 11:18
В Роспотребнадзоре назвали самую полезную сезонную ягоду 11:17
Поперечный ответил на сообщения о проверке в связи с дискредитацией ВС 11:17
X5 Group в тестовом режиме начала отдавать продукты нуждающимся 11:15
Посол РФ Маслов заявил, что отношения России и Греции разрушены политикой Афин 11:13
В Росгвардии заявили, что уничтожили 400 бойцов ВСУ за месяц... 11:11
В Японии выплатили первую компенсацию семье женщины, умершей после вакцинации от... 11:10
Трамп потеряет $103 млн, если выдвинется в президенты 11:08
Пластический хирург Аль-Юсеф назвал самые популярные операции на лице 11:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT написала, что Украина может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени

FT заявила, что к осени Украине не будет хватать денег на поддержку социальной сферы из-за военных трат

close
100%
Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Reuters

Украина практически исчерпала свои бюджетные ресурсы и может оказаться на пороге финансовой катастрофы к осени, пишет британская газета Financial Times.

Как отмечают в издании, вскоре правительству не будет хватать денег на поддержку социальной сферы, финансируемой из бюджета. Речь о сфере образования и здравоохранения. Такая ситуация может сложиться из-за роста трат на военные действия.

По оценке Financial Times, Киев в настоящее время серьезно ограничен в источниках финансирования. Если власти увеличат налоговое бремя на бизнес, то это может привести к массовым банкротствам предприятий, что усугубит гуманитарный кризис.

По словам неназванных источников издания в правительстве страны, обещанные западными странами пакеты финансовой помощи поступают лишь небольшими траншами и «слишком медленно».

Вместе с тем в Киеве понимают, что в настоящий момент уже нельзя полагаться и на мягкую кредитно-денежную политику, поскольку это приведет к дальнейшему росту инфляции и росту цен импортных товаров. Как заключают в издании, без финансовой поддержки из-за рубежа экономика Украины «уйдет в крутое пике», а «боевые действия продолжать будет невозможно».

Накануне советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне $50 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть