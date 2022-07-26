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Казахстан направил рекордное количество угля в Евросоюз

«Ъ»: Казахстан с января по май поставил в страны Евросоюза рекордные 1,5 млн тонн угля

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Depositphotos

Казахстан за период с января по май поставил в страны Европейского союза 1,5 млн тонн угля, что почти в два раза больше по сравнению со всем 2021 годом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat.

Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140–200 тыс. тонн, то после начала специальной военной операции на Украине ежемесячно Казахстан направляет в европейские государства 300–400 тыс. тонн. При этом в апреле-мае 2021 года экспорт казахстанского угля в ЕС составлял лишь 60–70 тыс. тонн.

Страны Европы намерены до августа этого года полностью отказаться от российского угля. Известно, что по этой причине в мае Евросоюз резко увеличил поставки угля из России до 4,7 млн тонн, однако в июне уже был спад.

Как пишет «Ъ», большая часть угля из Казахстана была поставлена в Европейский союз морским путем с остановкой в российских портах или в странах Прибалтики. Речь идет о 782 тыс. тоннах (против 240 тыс. тонн за весь 2021 год). По железной дороге поставлено 635 тыс. тонн (540 тыс. тонн за весь 2021 год) казахстанского угля, еще 90 тыс. тонн было направлено в Германию по автодорогам.

По данным Бюро национальной статистики, в общей сложности Казахстан в прошлом году году экспортировал 29,2 млн тонн угля. Основными направлениями стали Россия (19 млн тонн), Швейцария (4,8 млн тонн) и Белоруссия (1,9 млн тонн).

Ранее сообщалось, что польский рынок угля обрушился из-за влияния антироссийских санкций.

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