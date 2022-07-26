NI: Россия добилась рекордного профицита, пока Запад столкнулся с проблемами из-за санкций

Издание The National Interest утверждает, что западные санкционные меры не смогли развалить экономику Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что за второй квартал 2022 года профицит внешней торговли РФ составил рекордные $70,1 млрд. Таким образом рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Издание утверждает, что такому успеху способствуют высокие цены на товары и способность РФ экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

NI подчеркивает, что государства ЕС после введения санкционных мер против России столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из РФ, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.

Издание утверждает, что ограничения приносят всему миру больше проблем, чем самой России, которая с точки зрения экономики «не пострадала ни на грамм».

Ранее стало известно, что антироссийские санкции привели к тому, что Российской Федерации от них большее выиграла, чем проиграла.