В Казахстане местным банкам разрешили вывозить наличные рубли до конца августа

Власти Казахстана разрешили банкам вывозить накопленные наличные российские рубли. Об этом сообщается на сайте банка нормативно-правовых актов страны.

«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема», — отметили в документе.

Отмечается, что новое правило будет действовать на российскую валюту, накопленную на момент 23:59 часов 1 июля 2022 года.

11 мая министерство иностранных дел и министерство торговли и интеграции Казахстана опровергли слухи о выходе страны из таможенного союза Евразийского экономического союза.

Слухи о выходе Казахстана из соглашения о таможенном союзе распространили в соцсетях — утверждалось, что Казахстан выходит из соглашения по причине якобы внешнего давления, при этом стране угрожала бы потеря выгодного торгового взаимодействия с Россией и Китаем.