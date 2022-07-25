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Минсельхоз: санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность в мире

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Введенные в отношении России санкции Запада могут поставить под удар мировую продовольственную безопасность. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе выступления на седьмом заседании министров сельского хозяйства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

По словам Левина, реализация некоторыми государствами стимулирующих экономических программ количественного смягчения стала причиной роста инфляции в глобальном масштабе.

«Текущая ситуация с продовольствием — во многом результат этой макроэкономической политики, бесконтрольной миссии и накапливания долгов», — высказал мнение замминистра.

Он отметил, что антироссийские санкции затрудняют движение сельхоз- и продовольственных товаров, ограничения на экспорт российской продукции отражаются на экспорте.

Левин напомнил, что Российская Федерация в течение нескольких лет является нетто-экспортером продовольствия, занимает лидирующие позиции по продаже пшеницы и ячменя растительных масел, рыбы и морепродуктов. Так, в 2021 году объем поставок российской сельхозпродукции на мировой рынок увеличился более чем на 21% и превысил $37 млрд, рассказал политик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельскохозяйственную продукцию и углеводороды на мировых рынках.

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