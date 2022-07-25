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Модернизацию семи проектов ТЭС на более чем ₽37 млрд отложили минимум на полгода

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Wikimedia Commons

Российские энергокомпании решили отсрочить модернизацию семи проектов ТЭС на сумму 37,5 млрд руб. на полгода-год из-за проблем с поставками оборудования. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на «Совет рынка» (регулятор энергорынков).

Генерирующие компании уже воспользовались правом на отсрочку ввода семи проектов модернизации ТЭС на срок от полугода до года. Речь об объектах «Интер РАО», «Газпром энергохолдинга», «Татэнерго» и «Татнефти». При этом энергетики не будут платить штрафы, то есть правительство в рамках мер поддержи разрешило задерживать стройки, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что все отсроченные проекты в техническом плане куда проще тех, которые были реализованы в рамках первой программы по строительству ТЭС. В частности, большая часть отсрочек связана со сложностями по замене части узлов старого паросилового оборудования, а не строительства энергоблоков. При этом компании также могут переносить сроки ввода других проектов.

Аналитики посчитали, что за первый год работы объекта инвестору возмещаются только затраты на эксплуатацию нового оборудования. Общий же платеж за мощность по всем отложенным проектам будет больше 450 млн руб. в месяц.

17 марта «Коммерсант» со ссылкой на документ писал, что Минэнерго России отправило в правительство страны разработанный им список мер поддержки российского топливно-энергетического комплекса. Меры предлагаются на фоне введенных антироссийских санкций.

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