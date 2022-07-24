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FT: страны ЕС добиваются исключений из планов ЕК пункта по снижению спроса на газ

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя пункта по снижению спроса на газ, пишет Financial Times со ссылкой на проект документа.

По данным издания, страны ЕС заявили, что обязательные целевые показатели должны учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, а также объемы газа, уже направленные в хранилища.

«Страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса», — приводит газета слова из проекта документа.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского союза рассмотрят 26 июля вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля. Об этом заявил представитель МИД Франции.

По его словам, ЕС хочет отказаться от энергоресурсов России как можно скорее.

До этого Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

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