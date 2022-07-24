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Вице-премьер РФ Хуснуллин: пенсионеры и бюджетники Харьковской области получают выплаты

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале заявил, что в Харьковской области пенсионеры начали получать выплаты, а работникам бюджетной сферы стали выплачивать социальные пособия и заработные платы.

«Заслушали руководство Харьковской области о выплате социальных пособий, пенсий, там тоже сейчас непростая ситуация, но мы начали выплачивать. Пенсионерам, бюджетникам уже начали выплачивать и зарплаты, и социальные пособия», — отметил он.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе начали выплачивать пенсии в российских рублях.

Также Ганчев отмечал, что 90 школ на освобожденных территориях готовы принять учеников в новом учебном году. По его словам, имеются сложности с аккредитацией и переподготовкой преподавательского состава. Чиновник также подчеркнул, что уже оговорена упрощенная схема, по которой украинские педагоги смогут переквалифицироваться для преподавания по российской системе образования.

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