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Bloomberg: поставки нефти с Ближнего Востока в Европу выросли на 90% в июле

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Depositphotos

Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу по трубопроводу в июле 2022 года выросли на 90%, до 2,2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что через Египет, в частности из Саудовской Аравии, производилась прокачка на уровне 1 млн баррелей в сутки, а через Ирак проходило около 1,2 млн баррелей в сутки. В совокупности же поставки нефти в Европу составили 2,2 млн баррелей в сутки, что на 90% выше показателей января 2022 года.

Аналитики агентства подсчитали, что за первые три недели июля в Европу ежедневно поставлялось свыше 1 млн баррелей нефти по трубопроводу SuMed, который проходит через Египет. При этом объем прокачки вырос практически в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Ирак же поставляет нефть через Суэцкий канал в Красное море.

22 июля агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Vortexa, которая специализируется на аналитике морских перевозок, сообщило, что танкеры, прежде перевозившие иранскую нефть, теперь занимаются транспортировкой российского сырья. По данным сотрудников Vortexa, с начала апреля в перевозке российской нефти и нефтепродуктов было задействовано 11 подобных танкеров, которые совершили за этот период не менее 15 погрузок.

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