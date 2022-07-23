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Premium Times: Евросоюз планирует увеличить поставки СПГ из Нигерии

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Depositphotos

Европейский союз намерен увеличить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Об этом пишет Premium Times.

Заместитель генерального директора Министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что Европа «находится в затруднительном положении в отношении газа» после начала спецоперации России на Украине. В связи с чем в ЕС планируют нарастить объемы импорта СПГ из Нигерии.

Болдуин уточнил, что в настоящее время Нигерия поставляет 14% от всего объема импорта СПГ в ЕС. При этом 60% всех поставок газа из Нигерии идут в Европу.

«Мы хотим увеличить то, что в настоящее время составляет 14% от общего объема импорта СПГ из Нигерии, мы хотим, чтобы эта доля росла», — поделился Болдуин.

Ранее глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ. Бербок добавила, что специально выбрала утрированную формулировку, о возможности волнений в Германии яв случае внезапной остановки поставок газа из России.

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