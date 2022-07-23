Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Захарова сочла генсека ООН непоследовательным после осуждения ударов по порту... 17:29
Страдающий афазией Брюс Уиллис станцевал с 10-летней дочерью 17:28
Валиева: закончила бы с фигурным катанием, если бы Тутберидзе не взяла меня... 17:24
Бывший депутат Рады Кива предположил, что США хотят «слить» Зеленского 17:11
Климатолог оценил вероятность прихода в Москву 40-градусной жары 17:02
Биологи выяснили, как пестициды приводят к болезни Паркинсона 16:57
Премьер Венгрии Орбан: поставки оружия Украине затягивают конфликт 16:56
ЦСКА разгромил «Сочи» благодаря голевой передаче Акинфеева во втором туре РПЛ 16:55
Дэвида и Викторию Бекхэм засняли в обнимку на гидроцикле на острове Корсика... 16:52
Глава МИД ФРГ Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа... 16:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Ассоциации владельцев кинотеатров уточнили данные об уходе IMAX из России

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Воронков: IMAX приостановила деятельность в России

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что американская компания IMAX, чью систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России, но не ушла окончательно, передает РИА «Новости».

Как рассказал Воронков, он пытается расторгнуть договор с IMAX в течение трех месяцев, но пока получил от нее только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России.

«Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, — это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России», — отметил глава ассоциации.

Он считает, что нежелание IMAX расторгать десятилетний контракт с РФ может указывать на то, что компания не знает, что делать, либо считает, что это временно».

При этом другой член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев заявляет, что корпорация IMAX ушла из России.

«Мы знали, что корпорация IMAX уходит из России окончательно и полностью, и последним днем ее присутствия было 31 мая. С 1 июня офис в России закрыт, сотрудники уволены и корпорация IMAX в России не присутствует», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Исаева, уход компании, в частности, связан с отсутствием контента в формате IMAX, который можно выпускать.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что компания IMAX ушла из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть