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Губарева: в Херсонской области почти в три раза снизили тарифы на коммунальные услуги

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что в регионе снизили тарифы на коммунальные услуги для населения. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в 3 раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения — начало пути к достойной жизни», — написала Губарева.

Она также добавила, что теперь жителям не нужно отдавать за «грабительские тарифы» больше 50% Украине.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что регион будет стремиться максимально интегрироваться в состав России. По его словам, область не будет проводить референдум и создавать республику.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области на юге Украины. Так, в регионе было организовано вещание российских телеканалов и радио, началось восстановление торговых связей с Крымом.

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