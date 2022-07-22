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Железные дороги Литвы возобновили транзит санкционных товаров в Калининградскую область

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Ints Kalnins/Reuters

Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») возобновляет с 22 июля транзит в Калининградскую область ранее включенных в санкционный список Евросоюза грузов. Об этом сообщил в эфире национального радио LRR представитель литовской транспортной компании Мантас Дубаускас, передает ТАСС.

По словам Дубаускаса, компания уведомила партнеров, что разрешается перевозить товары, которые являются необходимыми для Калининградской области.

По его словам, коды на провоз таких товаров будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский анклав.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград.

Ранее сообщалось, что комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете развивать торгово-экономические отношения с потенциальными партнерами из России для литовских бизнесменов.

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