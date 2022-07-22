Набиуллина предупредила о риске ускорения инфляции из-за склонности россиян к накоплению

Глава Российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что вынужденное накопление денег россиянами может негативно повлиять на российскую экономику и привести к резкому росту инфляции. Об этом председатель регулятора заявила на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Банка России.

«Сегодняшнее по сути вынужденное накопление сбережений — это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления», — сказала Набиуллина.

Она уточнила, что на фоне ограниченного предложения товаров и услуг склонность россиян беречь деньги может в кратчайшие сроки разогнать «спросовую инфляцию».

В то же время, по оценке главы регулятора, этот период склонности к сбережениям среди россиян сохранится еще какое-то время. Такие настроения граждан Набиуллина связала с «возросшей неопределенностью», поэтому, несмотря на постепенное уменьшение доходности по вкладам, их деньги остаются в банках.

В марте агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ писало, что более 60% россиян ничего не сделали со своими накоплениями на фоне ухудшения экономической ситуации в конце февраля — начале марта.