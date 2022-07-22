Набиуллина не увидела системной проблемы в уходе брендов

Центральный Банк России не видит системной проблемы в уходе брендов с российского рынка и ожидает прихода заменителей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в официальном заявлении по итогам заседания совета директоров структуры, сообщаетРИА «Новости».

Так Набиуллина прокомментировала возможный дефицит некоторых потребительских товаров. Она признала исчезновение ряда брендов и марок с отечественного рынка, более того – по ее мнению данный процесс будет продолжаться.

Тем не менее, уходящим брендам находятся заменители, которые могут удовлетворить спрос на подобные категории товаров. Именно поэтому, считает Набиуллина, системной проблемы в данной ситуации она не видит.

Ранее Набиуллина прокомментировала возможность прекращения оборота американской валюты в России. По ее мнению, этого не произойдет даже в самом апокалиптическом сценарии.