Набиуллина: около 90% вкладчиков могут снять валюту со вкладов, несмотря на ограничения

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения регулятора позволяют почти всем вкладчикам полностью снимать свои средства со вкладов в валюте. Об этом сообщает ТАСС.

«Я напомню: лимит был установлен в 10 тыс. долларов, и, что важно, этот лимит покрывает 90% всех валютных вкладов. То есть 90% людей, у которых есть валютные вклады, могут полностью снять свои вклады в наличной валюте. Не многие торопятся это сделать», — рассказала председатель Банка России.

Ранее российский Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России по итогам 2022 года составит 12-15%.

Прогноз по годовой инфляции на 2023 год Банк России сохранил на уровне 5-7%. Ожидания регулятора по годовой инфляции в 2024 году также остались без изменений — на уровне 4%.

До этого в Центробанке прогнозировали, что рост потребительских цен на территории России по итогам текущего года составит 14-17%.

22 июля сообщалось, что Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.