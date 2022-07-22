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В Австрии сообщили, что «Газпром» подтвердил поставку около 50% заказанного газа

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский «Газпром» подтвердил австрийской нефтегазовой компании OMV поставку около 50% от заказанного топлива на 22 июля. О этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы европейского предприятия.

Кроме того, в OMV подтвердили, что заявленные на вчерашний день — 21 июля — объемы газа поставлены и соответствуют половине объемов, которые были заявлены в контракте.

«Также на сегодняшний газовый день «Газпром» подтвердил около 50% нашей заявки (заказа) на этот газовый день. Это соответствует уровню до обслуживания газопровода «Северный поток — 1», — сообщили в австрийской нефтегазовой OMV.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что реальные объемы газа по «Северному потоку» превышают заявленные в день запуска трубопровода после техобслуживания.

До этого в тот же день Мюллер сказал, что объем поставок российского газа «Северному потоку» 21 июля составит 530 ГВт в сутки, что равно 30% от общей пропускной способности газопровода.

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