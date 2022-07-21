WSJ: ЕС не поддержал предложение ввести санкции против «ВСМПО-Ависма»

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире — компании «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Источники издания утверждают, что Франция и ряд других стран выступили против включения «ВСМПО-Ависма» в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу.

В публикации отмечается, что компания является основным поставщиком титана для авиастроительного концерна Airbus.

Ранее исполнительный директор авиастроительной компании Airbus Гийом Фори заявил на собрании акционеров, что запрет на импорт титана из РФ был бы «неприемлемым».

Подчеркивается, что компания призвала западные страны не вводить эмбарго на поставки данного материала. Она закупает в РФ 60% титана, который используется при строительстве самолетов.

Фори рассказал акционерам, что Airbus ищет альтернативных поставщиков, а в среднесрочной перспективе организация сможет обходиться без дополнительных закупок из-за сформированных запасов.