В Британии может увеличиться количество домохозяйств, не способных оплатить счета

Благотворительная организация National Energy Action (NEA) в своем Twitter-аккаунте рассказала, что в Великобритании может вырасти количество людей, не способных оплатить счета.

«8,2 миллиона домохозяйств столкнутся с самой невыносимой зимой. Новый премьер-министр должен серьезно заняться рыночными реформами и энергоэффективностью», — пишет организация.

Уточняется, что прогноз может осуществиться, если средний годовой счет за электричество достигнет £3250.

Ранее сообщалось, что в Германии ожидают «инфаркт» экономики страны без газа из России. Об этом рассказал глава ассоциации химической промышленности страны Кристиан Кульманн.

Он добавил, что сложной остается ситуация с химической и фармацевтической отраслями, так как на них приходится 15% от всего используемого в стране газа. Кроме того, неясным становится будущее керамической промышленности, производителей напитков и продуктов питания.