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Европейский центробанк поднял процентную ставку впервые за 11 лет

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Так, с 27 июля базовая процентная ставка будет увеличена впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставка по депозитам — до 0%, а ставка краткосрочным кредитам — до 0,75%.

«Совет управляющих ЕЦБ счел целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором сообщил на предыдущем заседании»,— заявил регулятор, уточнив, что решение основано на оценке инфляционных рисков.

Также ЕЦБ не исключил, что на ближайших заседаниях произойдет «дальнейшая нормализация процентных ставок».

О том, что европейский регулятор в связи с рекордными уровнями инфляции в еврозоне намерен повысить ставку, стало известно еще в июне.

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