Власти Португалии выступили против предложения ЕК по экономии газа

Португальские власти не поддержали предложение Еврокомиссии по экономии газа, сообщил госсекретарь по окружающей среде и энергетике страны Жоау Галамба. По его словам, идея, озвученная ЕК, вынуждает республику вовсе остаться без электричества.

«Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — цитирует госсекретаря Life.ru.

Он отметил, что действительно есть страны, которые не смогли себя вовремя защитить и теперь просят о помощи, однако предложение Еврокомиссии может губительно сказаться на Португалии и её жителях.