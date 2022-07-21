Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о планах правительства отменить параллельный импорт по ряду товаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, некоторые группы товаров выведут из системы параллельного импорта, когда » будет понимание, что российской продукции достаточно».

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров — «Газета.Ru»], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — пояснил глава Минпромторга.

Ранее сообщалось, что члены ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), среди которых «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS будут предоставлять гарантию на технику, ввезенную в Россию по параллельному импорту.