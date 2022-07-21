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В Германии заявили, что идея сократить потребление газа посягает на суверенитет стран ЕС

Депутат ФРГ Кляйнвехтер: идея ЕК сократить потребление газа посягает на суверенитет стран ЕС

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Gustau Nacarino/Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Норберт Кляйнвехтер заявил, что предложение Еврокомиссии о сокращении потребления газа в странах ЕС является посягательством на их суверенитет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо признать, что это пока только официальные рекомендации. Однако тот факт, что Еврокомиссия снова пытается получить больше полномочий, является безответственным. Никто об этом их не просил и не давал им на это полномочий», — сказал он.

Кляйнвехтер добавил, что его партия не согласна с планом Еврокомиссии, так как страны-члены ЕС имеют разную потребность в энергоресурсах.

Накануне Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года. Против этого решения уже выступили Испания и Португалия.

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