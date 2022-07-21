ZDF: в Германии ожидают «инфаркт» экономики страны без газа из России

В случае введения полного эмбарго на газ из России экономику Германии может ожидать «инфаркт». Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава ассоциации химической промышленности страны Кристиан Кульманн.

«В случае полного газового эмбарго надо опасаться инфаркта немецкой экономики — особенно в энергоемкой химической сфере, без которой все производство парализует», — отметил Кульманн.

Он добавил, что сложной остается ситуация с химической и фармацевтической отраслями, так как на них приходится 15% от всего используемого в стране газа. Кроме того, неясным становится будущее керамической промышленности, производителей напитков и продуктов питания.

По его словам, химические продукты нужны абсолютному большинству производственных процессов Германии. Если же поставок из России не будет, то последствия для страны будут очень тяжелыми.

20 июля депутат бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт заявил, что поставки газа из России позволят Германии избежать энергокризиса этой зимой. По его словам, запуск газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на полную мощность отвечал бы интересам ФРГ.