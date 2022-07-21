Борьба с мошенниками может увеличить время перевода средств на несколько дней

Срок банковских переводов может вырасти на несколько дней из-за новых правил, которые усиливают ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект поправок к закону «О национальной платежной системе» и мнение экспертов.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, хотя клиент может и подтвердить операцию. Однако подобная мера может лишь привести к задержкам по банковским переводам, отметили в публикации.

Некоторые эксперты поддержали повышение безопасности, однако указали на то, что банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства.

Часть участников рынка усомнилась в эффективности новых мер, так как блокировать можно лишь средства, которые уже были переведены явному мошеннику. При этом базы данных по мошенникам обновляются с задержкой практически в неделю, что позволяет злоумышленникам спокойно перевести средства и исчезнуть. Поэтому для эффективной работы нужно не только иметь актуальную информацию, но и сотрудничать с правоохранителями, которые умеют обрабатывать подобные данные.

24 июня в Центробанке рассказали , что в России может заработать новый порядок возврата безналичных средств, похищенных мошенниками у граждан. Речь идет о возмещении банком всей украденной суммы без дополнительных условий.