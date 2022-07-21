Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Британский боец Пимблетт предсказал победу Оливейры над Махачевым в трех первых... 10:18
Захарова назвала символичным, что беспозвоночное в Африке носит имя Зеленского 10:15
МО опубликовало видео с работой расчетов РСЗО «Ураган» во время... 10:15
Минобороны РФ показало кадры работы тяжелого миномета «Тюльпан»... 10:12
Минюст США передаст деньги от продажи изъятого российского имущества украинским беженцам 10:11
«Газпром» сообщил итальянской Eni об увеличении поставок газа на 15 млн... 10:08
В Мордовии двухлетний мальчик выпал с балкона 5-го этажа 10:06
ZDF: в Германии ожидают «инфаркт» экономики страны без газа из России 10:03
Школьницу из Новосибирска сбила электричка, когда она переходила пути 10:02
Российские ученые нашли новый биомаркер агрессивной опухоли мозга 10:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Борьба с мошенниками может увеличить время перевода средств на несколько дней

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Срок банковских переводов может вырасти на несколько дней из-за новых правил, которые усиливают ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на проект поправок к закону «О национальной платежной системе» и мнение экспертов.

Согласно законопроекту, банки должны будут вернуть клиентам средства, если не проведут специальную проверку на «признаки мошеннических операций». В случае их выявления банки смогут блокировать перевод на два дня, хотя клиент может и подтвердить операцию. Однако подобная мера может лишь привести к задержкам по банковским переводам, отметили в публикации.

Некоторые эксперты поддержали повышение безопасности, однако указали на то, что банкиры могут серьезно переоценивать степень риска и будут часто блокировать средства.

Часть участников рынка усомнилась в эффективности новых мер, так как блокировать можно лишь средства, которые уже были переведены явному мошеннику. При этом базы данных по мошенникам обновляются с задержкой практически в неделю, что позволяет злоумышленникам спокойно перевести средства и исчезнуть. Поэтому для эффективной работы нужно не только иметь актуальную информацию, но и сотрудничать с правоохранителями, которые умеют обрабатывать подобные данные.

24 июня в Центробанке рассказали , что в России может заработать новый порядок возврата безналичных средств, похищенных мошенниками у граждан. Речь идет о возмещении банком всей украденной суммы без дополнительных условий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть