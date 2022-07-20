Торговая организация Южной Америки Меркосур отказалась вести диалог с президентом Украины

Заместитель министра иностранных дел Парагвая Рауль Кано заявил, что южноамериканская торговая организация Меркосур не будет вести диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также не даст ему выступить на саммите, который проходит 20–21 июля в городе Луке, передает РИА «Новости», ссылаясь на слова чиновника на пресс-конференции в ходе саммита.

«Меркосур принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления (Зеленского перед участниками саммита) консенсуса не было», — сказал он.

Кано добавил, что Украина уже получила информацию о том, что для диалога Меркосур с Зеленским нет условий.

6 июля состоялись переговоры президентов Украины и Парагвая. МИД южноамериканской страны сообщил, что украинский лидер в числе прочего искал возможности выступить перед лидерами организации на тему конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что его коллега из Бразилии Жаир Болсонару в телефонном разговоре подтвердил, что его страна продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины.