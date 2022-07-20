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Handelsblatt: Европе грозит дефицит танкеров для СПГ

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Global Look Press

Страны Европы могут столкнуться с нехваткой танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из-за сильно возросшего спроса на этот вид транспорта в последние месяцы, пишет газета Handelsblatt.

В материале издания говорится, что страны Европы планируют освободиться от зависимости от российского топлива и подготовиться к возможному прекращению его поставок через импорт СПГ. В результате транспортные мощности для перевозки топлива стали редким товаром.

«У нас есть газ, но танкер найти не можем», — рассказал судовой брокер из греческого портового города Пирей.

По данным аналитической компании Refinitiv, в первые пять месяцев 2022 года импорт сжиженного газа в Европу вырос на 60% по сравнению с 2021 годом. Это привело к повышению фрахтовых ставок и стоимости судов. Так, например, танкер, перевозящий объем в 175 тыс. куб. метров газа, подорожал с $195 млн до $250 млн.

«По оценкам экспертов рынка, спрос на транспортные мощности для СПГ вырастет вдвое до 2040 года», — прогнозирует газета.

При этом крупнейшие верфи, которые занимаются строительством такого типа кораблей, полностью загружены заказами на годы вперед.

Также, по информации издания, в дефиците также могут оказаться и установки для регазификации СПГ. Строительство новых сейчас стоит около $400 млн и займет пять лет.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для «Северного потока — 1» вернется вовремя, и у России нет причин не возобновлять прокачку газа. При этом ЕС готовится зимовать без российского топлива.

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