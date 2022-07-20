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Немецкий Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» 21 июля на 40% от максимума, сообщает пресс-служба компании.

«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (на 20 июля) транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена до предремонтного уровня (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении.

Оператор обратил внимание, что запуск систем после технического обслуживания является сложным техническим процессом, полное восстановление работы газопровода может занять «несколько часов и продлиться до позднего утра» 21 июля.

Ранее операторы немецких газопроводов OPAL и NEL сообщили, что первые заявки на прием газа «Северного потока» Германией совпали с показателями до остановки газопровода на техническое обслуживание. Поставки газа по обеим ниткам «Северного потока» были приостановлены 11 июля из-за планового ремонта.

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