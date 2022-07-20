Кредиторы Киева согласились приостановить обслуживание госдолга Украины до конца 2023 года

Группа кредиторов Украины согласилась отсрочить обслуживание внешнего долга страны с 1 августа 2022 до конца 2023 года, передает ФАН.

«Мы, будучи официальными двусторонними кредиторами Украины, намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год», — отметили в министерстве финансов Германии.

Украинский кабмин ранее выпустил постановление о двухлетней отсрочке по оплате своих внешних долгов. Теперь Киеву нужно согласовать новые условия оплаты с кредиторами.