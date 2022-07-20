Еврокомиссия обязала страны ЕС представить планы сокращения потребления газа на 15%

Европейская комиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В Еврокомиссии считают, что цены на газ по-прежнему будут высокими, однако снижение его потребления может изменить ситуацию. Кроме того, в плане прописано, что ведется активная работа по получению дополнительных поставок газа, но, подчеркивается, их не будет хватать в случае серьезных перебоев с поставками.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕК рассмотрит 20 июля стратегии действий Евросоюза на случай прекращения поставок газа из России. По его словам, Евросоюз готов к неожиданному прекращению поставок.

Боррель добавил, что страны ЕС не могут себе позволить усталости от санкций, и выразил надежду, что Евросоюз продолжит поддерживать введенные ограничения.