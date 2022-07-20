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В Германии заявили, что ожидают поступление газа по «Северному потоку» в полном объеме

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Stefan Sauer/Global Look Press

Правительство Германии ожидает, что газ по «Северному потоку» будет поступать в полном объеме после завершения ремонтных работ и что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства. Об этом заявила заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман, пишет РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что после окончания этого периода работ по техническому обслуживанию, газ будет поступать в полном объеме, что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства», — заявила Хоффман на брифинге.

В ответ на вопрос о мерах, которые примут в случае невозобновления прокачки газа, Хоффман отметила, что кабмин не спекулирует на тему возможного развития событий.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на информацию двух источников написало, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток» из России в Германию возобновятся в соответствии с графиком после завершения планового техобслуживания.

Однако, как указали источники, пропускная способность трубопровода после возобновления ремонтных работы будет менее 160 млн кубометров в сутки. То есть будет соответствовать уровню подачи газа, который был до 11 июля (до начала технических работ на трубопроводе). Это меньше на 40% от полной мощности. Объем сократили из-за того, что Канада не вернула турбину Siemens после ремонта.

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