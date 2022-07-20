МЭА спрогнозировало увеличение спроса на электроэнергию в мире на 2,4% в 2022 году

Мировой спрос на электроэнергию в 2022 году вернется к средним показателям и будет на уровне 2,4% после роста на 6% в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«Ожидается, что мировой спрос на электроэнергию вырастет на 2,4% в 2022 году после увеличения на 6% в прошлом году, что приведет его к средним темпам роста за пять лет до пандемии COVID-19», — отметили в публикации.

Там также указали, что основной спрос придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности на Китай. При этом уменьшение спроса на электроэнергию в этом году связано с ослаблением роста экономике в мире и ростом цен на энергоносители.

В агентстве решили воздержаться от прогнозов на следующий год, так как существует много факторов неопределенности вокруг экономического роста в мире. По предварительным данным, спрос может быть на таком же уровне, как и в 2022 году.

17 июля издание Yle ссылаясь на электросетевого оператора Финляндии Fingrid сообщало, что существует возможность временного снижения потребления электроэнергии для бытовых потребителей в зимний период из-за возможного дефицита энергоносителей.