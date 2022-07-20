Большинству россиян запретят покупать иностранные акции

Неквалифицированные инвесторы могут временно получить запрет на увеличение позиций зарубежных ценных бумаг. Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«Регулятор может временно объявить запрет для неквалифицированных инвесторов по росту позиций зарубежных ценных бумаг», — отметил Мамута.

По его словам, в России также необходимо поднять порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 30 млн рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером.

Он добавил, что в рамках нового предложения квалифицированные инвесторы не должны подтверждать свой статус снова.

В середине февраля министерство финансов России предложило установить для неквалифицированных инвесторов предельную сумму вложений в криптовалюту в размере 50 тыс. руб.