Bloomberg: Турция может отказаться от доллара при расчетах за газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планировал обсудить оплату газа в валютах других стран, кроме США, со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Тегеране во вторник, пишет Bloomberg.

По информации агентства, сейчас две стороны разрабатывают предложение о торговых платежах, включающих энергетические сделки, в местной валюте. Это может позволить Турции использовать лиры для импорта энергоносителей, экономя свои валютные резервы. Любой платеж в турецкой валюте впоследствии может быть использован Москвой для финансирования закупок товаров и услуг у турецких поставщиков.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция ожидает от РФ и Ирана поддержки ее операции по обеспечению национальной безопасности. По его словам, Анкара планирует избавиться от «злонамеренных организаций», угрожающих ее безопасности.