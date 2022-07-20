В Госдуме заявили об отсутствии планов приравнять апартаменты к жилью

Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов заявил, что апартаменты не будут приравнены к жилью и на них не будет распространяться жилищный кодекс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость... Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК», — сказал он.

Пахомов добавил, что существует идея вывести апартаменты в отдельную категорию недвижимости, чтобы уменьшить налоги. При этом размер налогов будут определять регионы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в правительстве рассматривают возможность снижения налога от сдачи апартаментов в аренду до 4% при оформлении статуса самозанятого.

Также сообщалось, что в России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты.