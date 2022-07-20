Аналитик из США Люфт назвал «смехотворной» идею ограничить цены на российскую нефть

Предложение Вашингтона по поводу предельных цен на нефть из России выглядит «смехотворно». Об этом CNBC заявил аналитик Галь Люфт.

«Предложение Вашингтона выглядит смехотворно, так как рынок нефти слишком сложен, чтобы так влиять на цены. К тому же потолок цен может обернуться против самих США», — отметил Люфт.

По его словам, в ответ на подобную меру Россия может уменьшить добычу нефти, тем самым спровоцировав резкий рост цен на это топливо. Кроме того, в администрации США не приняли во внимание факт взаимозаменяемости нефти.

Он добавил, что Россия уменьшением добычи создаст искусственный дефицит на рынке. После этого жители Европы и США получать нефть уже по $140 за баррель, а не по $40, как планировалось.

Ранее в среду президент России Владимир Путин по итогам саммита в астанинском формате в Тегеране заявил, что цены на нефть могут взлететь до небес из-за планов Запада ввести ограничения на ее поставки из России. По словам президента РФ, результат от введенных ограничений будет тот же, что и с газом.