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Египет решил не покупать пшеницу из США на тендере GASC из-за высокой цены

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Запланированный тендер египетской GASC (госкомпания по закупкам продовольствия) по приобретению пшеницы не состоялся из-за высокой стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные и мнение аналитиков.

По данным тендера известно, что на приобретение, в большинстве своем, предлагалась пшеница из США. Также были представлены предложения пшеницы из России и Евросоюза, но все они были отклонены. Поставки должны были пройти в четыре этапа с сентября по ноябрь, а разброс цен был от $443 до $485 за тонну.

Эксперты сошлись во мнении, что эксперимент Египта с альтернативными поставками потерпел неудачу. Из-за отсутствия рыночной конкуренции предложение США серьезно превышало средний уровень цен. Поэтому Египту пришлось пойти на новый круг по сбору предложений, где уже можно будет увидеть рыночные цены.

13 июня Japan Today сообщало, что из 47 префектур Японии 37 заявили, что в 2022 году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно.

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