Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Самую большую в мире АПЛ «Дмитрий Донской» утилизируют 06:31
Комментатор Генич об игре «Спартака»: ни рыба, ни мясо 06:30
Стоматологи забыли во рту россиянина трехсантиметровый обломок инструмента 06:22
Песков анонсировал новые визиты Путина в зарубежные страны осенью 06:22
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы обезьян 06:21
Il Fatto Quotidiano рассказало, почему экономика РФ оказалась сильнее, чем считал Запад 06:10
Новичок «Зенита» Иван рассказал о происхождении своего имени 06:10
Первую половину лета россияне отдыхали в Турции 06:00
Тренер «Сочи» Гаранин не считает предстоящий матч с ЦСКА принципиальным 05:50
Китай обвинил США в провокации после прохода эсминца Benfold через Тайваньский... 05:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

NYT: ФРГ с нетерпением ждет, когда РФ возобновит подачу газа по «Северному потоку»

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper ежедневно терпит убытки в размере десятков миллионов евро с тех пор, как в прошлом месяце Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив ее покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам, пишет The New York Times.

Цены на природный газ неуклонно росли с сентября, когда Россия начала сокращать количество топлива, доступного для покупки на краткосрочном рынке.

Но сообщения о том, что «Газпром» планирует возобновить ограниченные потоки через «Северный поток», привели к падению цен на фьючерсы на природный газ примерно на 5% на голландской бирже TTF.

Ранее официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что несмотря на значительное снижение поставок газа из России, сценарий использования «Северного потока — 2» остается неактуальным.

Прекращение поставок российского газа через газопровод «Северный поток» связано с тем, что в настоящее время трубопровод закрыт на плановый ремонт, возобновление его работы планируется 21 июля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть