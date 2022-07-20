NYT: ФРГ с нетерпением ждет, когда РФ возобновит подачу газа по «Северному потоку»

Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper ежедневно терпит убытки в размере десятков миллионов евро с тех пор, как в прошлом месяце Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив ее покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам, пишет The New York Times.

Цены на природный газ неуклонно росли с сентября, когда Россия начала сокращать количество топлива, доступного для покупки на краткосрочном рынке.

Но сообщения о том, что «Газпром» планирует возобновить ограниченные потоки через «Северный поток», привели к падению цен на фьючерсы на природный газ примерно на 5% на голландской бирже TTF.

Ранее официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что несмотря на значительное снижение поставок газа из России, сценарий использования «Северного потока — 2» остается неактуальным.

Прекращение поставок российского газа через газопровод «Северный поток» связано с тем, что в настоящее время трубопровод закрыт на плановый ремонт, возобновление его работы планируется 21 июля.