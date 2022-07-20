В Польше связали падение рынка угля страны с санкциями против России

Рынок угля в Польше начал рушиться из-за запрета Варшавы на его импорт из России и «зеленой» энергетической политики Евросоюза. Об этом пишет издание Myśl Polska, передает РИА «Новости».

Как говорится в материале, когда Евросоюз ввел эмбарго на импорт российского угля, он дал Варшаве время пополнить запасы на зиму до 1 августа, однако польские власти пошли на радикальные меры.

Сейм Польши уже в апреле ввел запрет на уголь из России, что, как считает Myśl Polska, и дестабилизировало ситуацию.

По словам автора статьи, после этого польский рынок разделился на два сегмента, один из которых — государственные шахты, продающие уголь без особой наценки, но там выстраиваются очереди и введены ограничения на продажу.

«Все боятся, что угля на осень не хватит, поэтому паника вызывает скупку угля, что еще больше повышает цены. Отличие от времен Польской народной республики заключается в том, что теперь это очереди в интернет-магазине. Но характерная черта той экономики вновь появилась в угле — это дефицит», — отмечает автор материала и называет абсурдом то, что такое происходит в государстве, которое является европейской угольной державой.

В статье также говорится и о том, что Польша не может увеличить добычу угля, так как она продолжает снижаться из-за нахождения страны в процессе ликвидации угольной добычи и энергетики, за которую «заплатил Брюссель». Автор подчеркивает, что от этой политики страдают в первую очередь польские предприятия, которые доминировали на рынке угля индивидуальных потребителей и небольших компаний или теплоэлектростанций.

«Все это является результатом многолетней польской энергетической политики с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается: угрозой основной потребности каждого человека — обеспечении теплом», — заключается в статье.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил о том, что у Польши скоро могут возникнуть проблемы с доступностью угля. По словам премьера, Польша уже в ближайшие недели и месяцы может столкнуться с проблемой доступности угля. Премьер добавил, что что государственным компаниям предлагали заказывать уголь из Колумбии и Индонезии. Правительство Польши работает над решением проблемы.