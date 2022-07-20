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ИКАО: сообщение о наличии бомбы на рейсе Ryanair было заведомо ложным

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Sergei Grits/AP

Президент совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Шаккитано готов направить итоги расследования экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совет.

По данным организации, сообщение о наличии бомбы на борту самолета, в котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега, было заведомо ложным, и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии.

«Что касается дальнейших шагов, совет поручил ИКАО представить выводы доклада с рейсом FR4978 всем государствам-членам организации, а также доложить о нарушениях Белоруссией Чикагской конвенции», — говорится в докладе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что белорусский диспетчер Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, заявил, что сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

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