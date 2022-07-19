Посольство РФ запросило у Индии разъяснения в связи с задержанием российского судна

Посольство РФ запросило у Индии разъяснений в связи с задержанием российского судна VV MAUA-I, сообщает ТАСС.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты подтвердили, что военный груз, предназначавшийся ВМС Индии, был выгружен несмотря на задержание судна.

Ранее индийские власти арестовали российское судно VV MAUA-I из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании Bunker Partner OU.

Судно находится в порту города Кочин — местный держатель доверенности эстонской компании подал иск в суд. Bunker Partner OU требует оплаты стоимости загрузки топлива в размере $23 503.