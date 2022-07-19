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Исследование: весной 2022 года россиян больше всего волновали новости экономики

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Жители России на фоне событий на Украине стали намного чаще интересоваться деловыми новостями. К такому выводу пришли бизнес-аналитики Rambler&Co по итогам серии исследований, проводившихся в ноябре 2021-го, марте и мае 2022 года методом онлайн-опроса.

Согласно этим данным, интенсивность чтения онлайн-новостей достигла пиковых значений в марте 2022 года. Практически все опрошенные интернет-пользователи (94%) в первый месяц весны искали новости в сети чаще раза в неделю.

На фоне ситуации в мире наибольший прирост показали деловые новости (финансы, экономика и бизнес). Так, в ноябре 2021 года интерес к этой тематике отмечался всего у 9% респондентов, а в марте 2022-го — уже у 30%. В мае значение сохранилось на уровне 29%. Отмечается, что изменилась и аудитория деловых новостей — выросла доля женщин, а также пользователей в возрасте от 25 до 34 лет.

Как следует из результатов исследования, наибольший интерес к повестке проявляли жители столицы, в регионах же интенсивность чтения новостей изменилась меньше. При этом в приграничном с Донбассом Южном федеральном округе в марте читали новости с интенсивностью городов-миллионников – 62%, а интерес жителей Дальневосточного федерального округа к тематике вырос меньше и составил около 45%.

Онлайн-опрос проводился среди жителей России от 16 до 64 лет.

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