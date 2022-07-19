Минфин США: Россия за май увеличила вложения в американские гособлигации на 1 млн долларов

Вложения РФ в казначейские обязательства министерства финансов Соединенных Штатов в мае текущего года почти не изменились и составили 2,004 млрд долларов. Об этом сообщается в отчете американского Минфина.

В результате рост вложений России был больше на 1 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем. В феврале соответствующий показатель оценивался в 3,753 млрд долларов.

На конец мая российской стороне принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $3 млн против $2 млн в апреле. Вложения в краткосрочные бонды составили $2,001 млрд, как и месяцем ранее.

РФ стала резко сокращать вложения в американский государственный долг весной 2018 года. Тогда в апреле их уровень снизился с 96 до 48,7 млрд долларов, в мае — до 14,9 млрд долларов.

Ранее в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche авторы дали прогноз, что экономике США не избежать рецессии. По их оценке, вопрос лишь в сроках.

Также в конце июня Минфин России прокомментировал сообщения СМИ о «дефолте» в России.