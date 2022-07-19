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В Сербии заявили о желании получить вечный контракт на поставку газа из России по $100

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Bela Szandelszky/AP

Россия должна вечно поставлять Сербии газ по $100 за тысячу кубометров. Об этом в эфире телеканала K1 заявил сербский бизнесмен и депутат Боголюб Карич.

«Они со своей стороны должны обеспечить вечный контракт по нефти. Кубометр газа по 100 евро или долларов — это для них пустяк», — отметил Карич.

По его словам, Сербия подарила «Газпрому» свой основной капитал, продав национальную нефтяную компанию НИС. При этом сербская сторона взамен ничего не получила.

Он добавил, что Белоруссия смогла для себя получить поставки газа по €100, а вот Сербия платит совсем другие суммы. В свою очередь Россия вряд ли когда-то сможет расплатиться с Сербией.

14 июля вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что республика уже в следующем году сможет закупать до 40% необходимого количества газа не у России, а у других поставщиков. Михайлович призналась, что Белград в настоящее время ведет переговоры с Министерством энергетики Азербайджана об аренде мощностей на 2023 год.

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